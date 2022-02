Tottenham, Conte: “Non siamo un top club, c’è l’1% di possibilità per il quarto posto” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Chiaramente non siamo allo stesso livello dei top club, siamo su un livello che richiede pazienza. Tutti vorremmo avere una squadra per vincere, ma dobbiamo essere realistici. Abbiamo bisogno di tempo per migliorare questi giocatori e il livello in generale, stiamo lavorando duro e ci vorrà tempo. In passato ho sempre detto che devi sentire almeno l’1% di possibilità di vincere il campionato, ma qui la situazione è strana perché forse abbiamo l’1% di possibilità di arrivare tra le prime quattro. È una situazione completamente diversa per me rispetto al passato. City? Prima di tutto dobbiamo fare dei grandi complimenti alla squadra e a Guardiola, che è il miglior allenatore al mondo. Il Manchester City è la squadra favorita per la conquista del titolo ed è anche una ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Chiaramente nonallo stesso livello dei topsu un livello che richiede pazienza. Tutti vorremmo avere una squadra per vincere, ma dobbiamo essere realistici. Abbiamo bisogno di tempo per migliorare questi giocatori e il livello in generale, stiamo lavorando duro e ci vorrà tempo. In passato ho sempre detto che devi sentire almenodidi vincere il campionato, ma qui la situazione è strana perché forse abbiamodidi arrivare tra le prime quattro. È una situazione completamente diversa per me rispetto al passato. City? Prima di tutto dobbiamo fare dei grandi complimenti alla squadra e a Guardiola, che è il miglior allenatore al mondo. Il Manchester City è la squadra favorita per la conquista del titolo ed è anche una ...

