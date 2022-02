Tempesta Eunice, Londra in allerta rossa: “Venti a 150 orari” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parchi chiusi, fermo il London Eye. Galles, 1.800 case senza corrente. Allarme anche in Belgio e Olanda. Il maltempo continua a flagellare il Nord Europa. L’ultimo incubo si chiama Tempesta Eunice e arriva a tre giorni da ‘Dudley’, il ciclone extra tropicale che ha provocato cinque morti. Nel mirino c’è ora Londra, l’ufficio meteorologico britannico ha diramato un nuovo avviso di allerta rossa per la City e per il Sud-Est dell’Inghilterra. La bufera è in corso: quello di cui è capace Eunice lo si è visto già in Polonia e Germania, l’intensità delle raffiche di vento per gli esperti potrebbe toccare punte di velocità sui 130 chilometri orari all’ombra del Big Ben. Ma sulla costa si potrà salire a 160 all’ora. Nel Nord del Paese si attendono tempeste di neve. Treni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parchi chiusi, fermo il London Eye. Galles, 1.800 case senza corrente. Allarme anche in Belgio e Olanda. Il maltempo continua a flagellare il Nord Europa. L’ultimo incubo si chiamae arriva a tre giorni da ‘Dudley’, il ciclone extra tropicale che ha provocato cinque morti. Nel mirino c’è ora, l’ufficio meteorologico britannico ha diramato un nuovo avviso diper la City e per il Sud-Est dell’Inghilterra. La bufera è in corso: quello di cui è capacelo si è visto già in Polonia e Germania, l’intensità delle raffiche di vento per gli esperti potrebbe toccare punte di velocità sui 130 chilometriall’ombra del Big Ben. Ma sulla costa si potrà salire a 160 all’ora. Nel Nord del Paese si attendono tempeste di neve. Treni ...

