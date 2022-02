Telefonata con Biden e viaggio a Mosca. Draghi cerca il dialogo sull’Ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella giornata di giovedì, a conclusione del Consiglio europeo informale dedicato alla crisi in Ucraina, Mario Draghi ha sentito telefonicamente Joe Biden. Il presidente del Consiglio italiano e il presidente degli Stati Uniti “hanno esaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo sviluppo militare della Russia ai confini” del Paese dell’Europa dell’Est, si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Inoltre, continua il comunicato, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e la loro determinazione a imporre pesanti sanzioni economiche alla Russia in caso di future invasioni in Ucraina”. Poche ore prima Draghi, che si unirà agli altri leader alleati nel pomeriggio di venerdì per una Telefonata organizzata da Biden, ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella giornata di giovedì, a conclusione del Consiglio europeo informale dedicato alla crisi in Ucraina, Marioha sentito telefonicamente Joe. Il presidente del Consiglio italiano e il presidente degli Stati Uniti “hanno esaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo sviluppo militare della Russia ai confini” del Paese dell’Europa dell’Est, si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Inoltre, continua il comunicato, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e la loro determinazione a imporre pesanti sanzioni economiche alla Russia in caso di future invasioni in Ucraina”. Poche ore prima, che si unirà agli altri leader alleati nel pomeriggio di venerdì per unaorganizzata da, ...

Ultime Notizie dalla rete : Telefonata con Ucraina Russia, le ultime notizie in diretta: la telefonata Draghi Biden Noi crediamo che tra questi ci sia anche la capitale, Kiev, con i suoi 2,8 milioni di abitanti". Blinken ha comunque proposto al suo omologo russo Sergei Lavrov un nuovo incontro la prossima ...

Abuso d'ufficio, Mario Puddu assolto anche in Cassazione "Non erano bastati i 2/3 anni di "inferno" (con tutte le conseguenze a seguito) dopo il primo grado,... Mai telefonata fu cosi gradita come quella appena ricevuta da parte dei miei bravissimi avvocati, ...

Sofia rientra e pensa alla coppa di discesa. La prima telefonata? Con Lindsey Vonn Davide Marta Rimosso il ponte al confine tra Ucraina e Bielorussia, mossa strategica di Mosca: l'ultimo mistero La telefonata ha avuto tra gli argomenti gli “sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento della presenza militare russa ai confini con l’Ucraina”.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: la telefonata Draghi-Biden La tensione tra Russia e Ucraina resta altissima. Nelle scorse ore — mentre gli Stati Uniti mostravano, con immagini satellitari, che il ritiro delle truppe di Mosca sia rimasto un annuncio — un ...

