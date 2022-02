Tangentopoli trent’anni dopo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le interpretazioni storiche che cominciano a formarsi individuano nelle inchieste di Mani Pulite l'illusione di una soluzione semplice per problemi vecchi e radicati Leggi su ilpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le interpretazioni storiche che cominciano a formarsi individuano nelle inchieste di Mani Pulite l'illusione di una soluzione semplice per problemi vecchi e radicati

Advertising

ginpretura : Tangentopoli: l’inchiesta giudiziaria che ha fatto tremare la politica, ha messo sottosopra l’intero Paese e ha cam… - ilriformista : Davigo oggi non era presente in aula perché impegnato in un convegno a Pisa sui trent’anni di Mani Pulite. #Davigo… - christianrocca : RT @Linkiesta: Come uscire da questi trent’anni di #Tangentopulismo Il dibattito è stato egemonizzato da un manicheismo isterico, su cui s… - Dondolino72 : RT @ilpost: Tangentopoli trent’anni dopo - ilpost : Tangentopoli trent’anni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Tangentopoli trent’anni Mani Pulite trent’anni fa. Rivoluzione mancata che ha reso gli italiani più faziosi Sette del Corriere della Sera