Stranger Things 4 esce in due volumi (e con la quinta stagione arriva la fine) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prima o poi arrivano. Stranger Things 4 c'è ed esce, finalmente e per davvero. Addirittura la stagione ha due date di messa in linea. Dopo il teaser pubblicato a novembre, che forniva una vaga indicazione temporale, nell'estate 2022, questa volta la serie cult di Netflix ha fornito indicazioni precise e succose. I fan di Stranger Things attendono la quarta stagione da tempo, praticamente dall'estate 2019, quando uscì la terza. Da allora a oggi, come è noto a tutti, c'è stata di mezzo una pandemia che ha inevitabilmente bloccato le riprese per mesi. L'attesa, tuttavia, è quasi finita: Stranger Things 4 sarà distribuita in streaming su Netflix in due parti (come la piattaforma ha fatto anche con La Casa di Carta 5): il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prima o poino.4 c'è ed, finalmente e per davvero. Addirittura laha due date di messa in linea. Dopo il teaser pubblicato a novembre, che forniva una vaga indicazione temporale, nell'estate 2022, questa volta la serie cult di Netflix ha fornito indicazioni precise e succose. I fan diattendono la quartada tempo, praticamente dall'estate 2019, quando uscì la terza. Da allora a oggi, come è noto a tutti, c'è stata di mezzo una pandemia che ha inevitabilmente bloccato le riprese per mesi. L'attesa, tuttavia, è quasi finita:4 sarà distribuita in streaming su Netflix in due parti (come la piattaforma ha fatto anche con La Casa di Carta 5): il ...

Advertising

NetflixIT : Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - MyLifesGoingBad : RT @NetflixIT: Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - ippo1234578910 : solo io mi sto riguardando stranger things da capo per ricapirci qualcosa alla nuova stagione ? - yeostvr : RT @swnutopia: stranger things è la mia comfort serie comunque - swnutopia : stranger things è la mia comfort serie comunque -