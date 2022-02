Storia dell’informazione in Puglia, ricerca finanziata dal Corecom Comitato regionale per le comunicazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di Nino Sangerardi: A marzo 2021 il Corecom ( Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia) svolge indagine comparativa tra Università pugliesi—Dipartimento della Comunicazione di Bari e Lecce—finalizzata alla stipula di un contratto, con una di esse, avente ad oggetto la realizzazione della ricerca sulla “Storia dell’informazione in Puglia”. In particolare : racconto ed evoluzione editoriale del giornalismo, compreso lo sviluppo del settore nel suo complesso “…con focus più dettagliato sulle testate di maggior rilievo, esaustiva e accurata elencazione del novero complesso delle stesse ( uscita, morte o trasformazione delle testate, difficoltà incontrate, resistenze dall’Unità d’Italia ai nostri giorni) ”. I vertici di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di Nino Sangerardi: A marzo 2021 ilper ledella) svolge indagine comparativa tra Università pugliesi—Dipartimento della Comunicazione di Bari e Lecce—finalizzata alla stipula di un contratto, con una di esse, avente ad oggetto la realizzazione dellasulla “in”. In particolare : racconto ed evoluzione editoriale del giornalismo, compreso lo sviluppo del settore nel suo complesso “…con focus più dettagliato sulle testate di maggior rilievo, esaustiva e accurata elencazione del novero complesso delle stesse ( uscita, morte o trasformazione delle testate, difficoltà incontrate, resistenze dall’Unità d’Italia ai nostri giorni) ”. I vertici di ...

