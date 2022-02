Sei miliardi di euro per “bollette” e multe e carcere per i “furbetti” del Superbonus 110% (Di venerdì 18 febbraio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri all'unanimità al nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus. Si tratta di un pacchetto di interventi di circa 7,5 miliardi la maggior parte di questi, 5,8 miliardi, destinati a limitare gli effetti del caro bollette. Interventi strutturali per aumentare la produzione di gas senza però nuove trivellazioni. "Abbiamo approvato provvedimenti per contenere il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico - ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi -. Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro, di cui sei per provvedimenti sull'energia. E lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio. Utilizziamo infatti i margini che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri all'unanimità al nuovo decreto contro il caro-e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il. Si tratta di un pacchetto di interventi di circa 7,5la maggior parte di questi, 5,8, destinati a limitare gli effetti del caro. Interventi strutturali per aumentare la produzione di gas senza però nuove trivellazioni. "Abbiamo approvato provvedimenti per contenere il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico - ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi -. Mettiamo in campo quasi 8di, di cui sei per provvedimenti sull'energia. E lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio. Utilizziamo infatti i margini che ...

