Sci alpino | c’è Mikaela Shiffrin sulla strada dell’Italia nel Team Event

Domani sabato 19 febbraio si chiude la rassegna a cinque cerchi dello sci alpino con il Team Event, gara a squadre tra le porte strette alla seconda apparizione olimpica. L'Italia insegue il sogno di acciuffare una medaglia del metallo più pregiato, ma non sarà facile avanzare nel torneo sino alla sfida conclusiva. Il primo turno si prospetta agevole per il quartetto formato da Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Marta Bassino e Federica Brignone (il Comitato Olimpico Russo parte nettamente svantaggiato), mentre ai quarti le cose potrebbero complicarsi se gli Stati Uniti riusciranno ad avere la meglio della Slovacchia, priva di Petra Vlhova.

