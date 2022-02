Ricettatore aveva documenti Julio Cesar

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex portiere dell'Inter,, è stato derubato a Milano. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricettatore aveva

ANSA Nuova Europa

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni checon sé un paio di cuffie e un portadocumenti risultati rubati ...... insieme ad una terza persona, aggredirono un 30enne strappandogli una collana d'oro cheal ... Delle quattro persone coinvolte nella vicenda - i tre rapinatori e il presunto- solo i ...(ANSA) - MILANO, 18 FEB - L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, è stato derubato a Milano. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un ...Il 10 febbraio alcune pattuglie della Squadra Mobile, nelle prime ore del mattino, hanno intercettato un veicolo sospetto e, dopo averlo seguito per un tratto di strada, lo ha fermato. I soggetti a ...