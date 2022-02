Ricapitalizzazione da 2,5 miliardi per il colosso statale francese Edf. Pesano i guasti alle centrali nucleari e i prezzi calmierati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Electrcité de France (Edf), gruppo controllato al 84% dallo stato francese (in Italia controlla Edison, ndr), prepara un aumento di capitale da 2,5 miliardi. L’Eliseo contribuirà con un impegno di 2,1 miliardi, per mantenere la sua partecipazione e supportare l’azienda, ha spiegato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire dopo l’annuncio dell’azienda. Alla base della Ricapitalizzazione c’è il fatto che i guadagni di Edf potrebbero crollare fino al 70% nel 2022 dato che il governo ha imposto di vendere l’energia a forte sconto per proteggere i consumatori e le imprese dall’impennata dei prezzi oltre ai numerosi problemi registrati nel parco delle centrali nucleari che hanno costretto il gruppo a ridurre di circa il 20% la sua capacità di generazione dall’atomo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Electrcité de France (Edf), gruppo controllato al 84% dallo stato(in Italia controlla Edison, ndr), prepara un aumento di capitale da 2,5. L’Eliseo contribuirà con un impegno di 2,1, per mantenere la sua partecipazione e supportare l’azienda, ha spiegato il ministro delle Finanze Bruno Le Maire dopo l’annuncio dell’azienda. Alla base dellac’è il fatto che i guadagni di Edf potrebbero crollare fino al 70% nel 2022 dato che il governo ha imposto di vendere l’energia a forte sconto per proteggere i consumatori e le imprese dall’impennata deioltre ai numerosi problemi registrati nel parco delleche hanno costretto il gruppo a ridurre di circa il 20% la sua capacità di generazione dall’atomo. ...

