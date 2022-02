Premi Oscar 2022: vaccino obbligatorio per candidati e ospiti ma non per performer e presentatori (Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista dell'edizione dei Premi Oscar 2022, l'Academy richiederà l'obbligo vaccinale per candidati e ospiti ma non per performer e presentatori. In vista dell'edizione dei Premi Oscar 2022, l'Academy richiederà l'obbligo vaccinale per candidati e ospiti ma non per performer e presentatori. Ad aver riportato la notizia è stato il New York Times. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences richiede che tutti gli invitati e i candidati esibiscano il certificato vaccinale contro il Covid e due test negativi. Al contrario, i presentatori e i performer dovranno semplicemente risultare negativi senza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista dell'edizione dei, l'Academy richiederà l'obbligo vaccinale perma non per. In vista dell'edizione dei, l'Academy richiederà l'obbligo vaccinale perma non per. Ad aver riportato la notizia è stato il New York Times. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences richiede che tutti gli invitati e iesibiscano il certificato vaccinale contro il Covid e due test negativi. Al contrario, ie idovranno semplicemente risultare negativi senza ...

