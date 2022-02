Pechino 2022, team event sci alpino in tv domani: orario e diretta streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quasi tutto pronto per l’ultimo appuntamento per quanto riguarda lo sci alpino. L’Italia sogna una splendida medaglia nel team event in programma sabato 18 febbraio dalle ore 3:00 italiane. Si parte con gli ottavi di finale del gigante parallelo che vedranno protagonisti per l’Italia Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quasi tutto pronto per l’ultimo appuntamento per quanto riguarda lo sci. L’Italia sogna una splendida medaglia nelin programma sabato 18 febbraio dalle ore 3:00 italiane. Si parte con gli ottavi di finale del gigante parallelo che vedranno protagonisti per l’Italia Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO SportFace.

