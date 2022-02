Michael Bay non è felice del record conquistato dall'esplosione mostrata in Spectre (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il regista Michael Bay ha criticato la presenza nel Guinness dei primati del film Spectre grazie alla scena di un'esplosione. Michael Bay ha commentato il guinness dei primati stabilito da Spectre per la più grande scena di esplosione portata sul grande schermo. Il regista conosce molto bene l'argomento e la sua carriera è contraddistinta da sequenze spettacolari all'insegna dell'azione e anche delle esplosioni. In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Michael Bay ha quindi commentato il primato stabilito da 007 Spectre con la distruzione della base di Blofeld: "James Bond ha provato a prendersi il titolo di più grande esplosione al mondo. Ca***ate! È nostro". Il regista faceva riferimento a una sequenza del film Pearl Harbor in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il registaBay ha criticato la presenza nel Guinness dei primati del filmgrazie alla scena di un'Bay ha commentato il guinness dei primati stabilito daper la più grande scena diportata sul grande schermo. Il regista conosce molto bene l'argomento e la sua carriera è contraddistinta da sequenze spettacolari all'insegna dell'azione e anche delle esplosioni. In un'intervista rilasciata a Empire Magazine,Bay ha quindi commentato il primato stabilito da 007con la distruzione della base di Blofeld: "James Bond ha provato a prendersi il titolo di più grandeal mondo. Ca***ate! È nostro". Il regista faceva riferimento a una sequenza del film Pearl Harbor in ...

Ultime Notizie dalla rete : Michael Bay Ambulance: Jake Gyllenhaal ha diretto alcune scene del thriller di Michael Bay Jake Gyllenhaal si è messo alla prova come regista durante le riprese di Ambulance , il nuovo thriller di Michael Bay ideato come remake dell'omonimo lungometraggio danese. Inizialmente dietro la macchina da presa doveva esserci Phillip Noyce, che ha poi abbandonato il progetto nel 2020. Ambulance ...

Jake Gyllenhaal avverte Taylor Swift: tieni a bada i tuoi fan! La confessione di Jake Gyllenhaal Intervistato dal mensile americano , il protagonista di Ambulance (di Michael Bay , nelle sale dal 24 marzo), si è lasciato andare anche sul suo privato. Evento ...

