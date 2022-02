Mercato – L’Inter si rifà l’attacco: oltre a Scamacca altri due nomi nel mirino di Marotta e Ausilio (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Inter sui nomi ragiona per l’attacco per la prossima stagione La partita contro il Liverpool ha messo in evidenza alcune lacune dell’attacco delL’Inter. Problemi non tanto sul piano del gioco, quanto su quello realizzativo. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si starebbe guardando al Mercato estivo e oltre al noto Scamacca del Sassuolo ci sono altri due nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per rinforzare il reparto avanzato: Paulo Dybala in scadenza di contratto con la Juventus e Jonathan David del Lilla. GIANLUCA Scamacca – “Marotta e Ausilio hanno da tempo individuato in Gianluca ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)suiragiona perper la prossima stagione La partita contro il Liverpool ha messo in evidenza alcune lacune deldel. Problemi non tanto sul piano del gioco, quanto su quello realizzativo. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si starebbe guardando alestivo eal notodel Sassuolo ci sonoduesul taccuino diper rinforzare il reparto avanzato: Paulo Dybala in scadenza di contratto con la Juventus e Jonathan David del Lilla. GIANLUCA– “hanno da tempo individuato in Gianluca ...

