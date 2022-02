LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ad un solo minuto dalla fuga (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.22 Anche la Quick-Step di Fabio Jakobsen e la Cofidis di Bryan Coquard e Davide Cimolai nelle prime posizioni del plotone. 17.20 In queste quattro ore di corsa la media velocità è stata di 42,5 km/h. 17.18 40 chilometri all’arrivo! I corridori stanno percorrendo la circonvallazione della città di Tavira. 17.16 Appena passate le quattro ore di corsa. 17.14 La Alpecin-Fenix sta tirando a più non posso e il distacco è sceso a 1’30”. 17.12 Rimane stabile la classifica a punti: 1 – JAKOBSEN Fabio 25 – 2 – COQUARD Bryan 20 – 3 – KRISTOFF Alexander 16 – 4 – GAUDU David 15 –5 – GAZZOLI Michele 13 –6 – BATTISTELLA Samuele 12 – 7 – EVENEPOEL Remco 11 – 8 – MCNULTY Brandon 10 – 9 – HAYTER ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.22 Anche la Quick-Step di Fabio Jakobsen e la Cofidis di Bryan Coquard e Davide Cimolai nelle prime posizioni del plotone. 17.20 In queste quattro ore di corsa la media velocità è stata di 42,5 km/h. 17.18 40 chilometri all’arrivo! I corridori stanno percorrendo la circonvallazione della città di Tavira. 17.16 Appena passate le quattro ore di corsa. 17.14 La Alpecin-Fenix sta tirando a più non posso e il distacco è sceso a 1’30”. 17.12 Rimane stabile la classifica a punti: 1 – JAKOBSEN Fabio 25 – 2 – COQUARD Bryan 20 – 3 – KRISTOFF Alexander 16 – 4 – GAUDU David 15 –5 – GAZZOLI Michele 13 –6 – BATTISTELLA Samuele 12 – 7 – EVENEPOEL Remco 11 – 8 – MCNULTY Brandon 10 – 9 – HAYTER ...

