LIVE Berrettini-Monteiro 6-4, ATP Rio 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince e domina il 1° set (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si torna in campo dopo il toilette break del brasiliano. INIZIO SECONDO SET 19.21 Matteo Berrettini conquista il primo set in 38 minuti vincendo per 6 giochi a 4 forte del break decisivo ottenuto nel terzo gioco con la prima delle due chance ottenute: Thiago Monteiro ci prova ma in risposta è troppo debole per l’azzurro. FINE PRIMO SET 6-4 PRIMO SET Berrettini!!! 40-15 DUE SET POINT Berrettini! 30-15 Servizio e bolide diagonale del romano. 15-15 Gran palla corta del brasiliano in uscita dalla risposta. 15-0 Servizio e diritto di Berrettini. 5-4 l’azzurro può servire per il set. 40-0 Prima vincente di Thiago Monteiro. 30-0 Scappa via la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-0 Si torna in campo dopo il toilette break del brasiliano. INIZIO SECONDO SET 19.21 Matteoconquista il primo set in 38 minutindo per 6 giochi a 4 forte del break decisivo ottenuto nel terzo gioco con la prima delle due chance ottenute: Thiagoci prova ma in risposta è troppo debole per. FINE PRIMO SET 6-4 PRIMO SET!!! 40-15 DUE SET POINT! 30-15 Servizio e bolide diagonale del romano. 15-15 Gran palla corta del brasiliano in uscita dalla risposta. 15-0 Servizio e diritto di. 5-4può servire per il set. 40-0 Primante di Thiago. 30-0 Scappa via la ...

