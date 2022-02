Le donne ucraine sanno il fatto loro: sono abituate a lottare con la povertà e i soprusi. La questione è che, però, sono anche in grado di utilizzare l’artiglieria pesante (Di venerdì 18 febbraio 2022) La situazione ucraina preoccupa sempre di più il mondo intero. anche perché a dispetto del ritiro delle truppe solo annunciato da Putin, i rapporti tra Mosca e Kiev si fanno sempre più tesi. La guerra è un pericolo alle porte per i civili: per gli uomini ma anche per le donne, pronte a imbracciare i fucili e ad unirsi all’esercito per difendere il proprio Paese Leggi anche › Chernobyl: viaggio nella “zona morta” tra Ucraina e Bielorussia ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) La situazione ucraina preoccupa sempre di più il mondo intero.perché a dispetto del ritiro delle truppe solo annunciato da Putin, i rapporti tra Mosca e Kiev si fanno sempre più tesi. La guerra è un pericolo alle porte per i civili: per gli uomini maper le, pronte a imbracciare i fucili e ad unirsi all’esercito per difendere il proprio Paese Leggi› Chernobyl: viaggio nella “zona morta” tra Ucraina e Bielorussia ...

