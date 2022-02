La minestra riscaldata che fa impazzire le vegliarde

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Carne giovane e vecchi amori: a questo siamo sensibili, molto più che a tutto il resto. E il plurale sta per: noi esseri umani; ma anche e soprattutto per: noiche ci agitiamo nelle poltrone del teatro per Gianni Morandi, o davanti ai televisori per Blanco (l’André di Lady Oscar che era a Sanremo con Mahmood), o per la messinscena amorosa di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Partiamo dall’ultima, perché è la più recente e perché è quella in cui più spiccatamente coesistono i due elementi: la giovinezza apparente della carne, ilriscaldatismo della coppia. Michelle Hunziker fa due puntate di varietà, la prima delle quali fa fare a Canale 5 i numeri di quando Canale 5 esisteva (di quando esisteva come altro da: hai presente quella landa desolata che c’è attorno al regno della De Filippi?). Per raggiungere il risultato (così la ...