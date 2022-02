Il governo salva i cantieri. Più controlli su fondi e lavoro (Di sabato 19 febbraio 2022) Innanzitutto, i numeri. Secondo i dati diffusi da Istat ed Eurostat, per il quinto mese consecutivo la produzione edile è in crescita. Già alla fine dello scorso anno il settore ha superato i livelli pre-pandemia: recupera la flessione del 2020 e sorpassa del 14,3% le cifre registrate nel 2019. Il boom dell’edilizia e la crescita negli ultimi cinque mesi, hanno contribuito al rush finale del Pil, che nell’ultimo trimestre del 2021 ha segnato un inatteso più 0,6% archiviando il 2021 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 febbraio 2022) Innanzitutto, i numeri. Secondo i dati diffusi da Istat ed Eurostat, per il quinto mese consecutivo la produzione edile è in crescita. Già alla fine dello scorso anno il settore ha superato i livelli pre-pandemia: recupera la flessione del 2020 e sorpassa del 14,3% le cifre registrate nel 2019. Il boom dell’edilizia e la crescita negli ultimi cinque mesi, hanno contribuito al rush finale del Pil, che nell’ultimo trimestre del 2021 ha segnato un inatteso più 0,6% archiviando il 2021 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

