Il Barcellona recupera un indisponibile | col Napoli ci sarà!

Uno dei grandi assenti nel match del Camp Nou tra Barcellona e Napoli è stato Ronald Araujo. Il difensore centrale aveva accusato un fastidio nel match contro l'Espanyol ed era stato sottoposto agli esami strumentali. L'esito aveva diagnosticato un sovraccarico del muscolo soleo della gamba sinistra e l'uruguaiano è stato costretto ai box nel match d'andata contro gli azzurri. Ronald Araujo Infortunio Secondo quanto riportato dagli spagnoli del Mundo Deportivo, pare che Araujo stia provando a recuperare già per il match della Liga contro il Valencia, ma Xavi non è dello stesso parere. Il tecnico del Barcellona, nonostante l'emergenza difensiva dovuta alle indisponibilità di Lenglet e Umtiti per infortunio e di Piqué per squalifica, non vuole rischiare. L'idea di Xavi è quella di preservare Araujo per ...

