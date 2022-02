Harry «potrebbe essere interrogato» sull’ultimo scandalo a corte (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo il Daily Mail, Scotland Yard avrebbe intenzione di sentire il duca di Sussex sul caso Cash for honours: la fondazione del principe Carlo è finita sotto inchiesta per un’onorificenza promessa - in cambio di donazioni - ad un tycoon saudita con cui Harry ha tagliato i rapporti otto anni fa. Ma aveva messo in guardia il padre? Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo il Daily Mail, Scotland Yard avrebbe intenzione di sentire il duca di Sussex sul caso Cash for honours: la fondazione del principe Carlo è finita sotto inchiesta per un’onorificenza promessa - in cambio di donazioni - ad un tycoon saudita con cuiha tagliato i rapporti otto anni fa. Ma aveva messo in guardia il padre?

Advertising

SW337CR34TURE : @louisloves_28 oddio si graziee, comunque allora potrebbe esistere anche per harry - Whatsername_17_ : Vi rendete conto che l'unica persona con cui Harry non osa mai ribattere è Remus? Il rispetto che prova per lui, l'… - claudijax : RT @missinstyles: Oggi ho pensato che Harry ha davvero pronto Hs3 e in ogni momento da qui in avanti potrebbe dire quando uscirà il primo s… - _0NLYTHEBRAV3_ : RT @nontrovounick_: silente che potrebbe materializzare harry davanti la porta della casa weasley “ma no facciamolo finire in mezzo al fan… - SUNFL0W3R29 : RT @missinstyles: Oggi ho pensato che Harry ha davvero pronto Hs3 e in ogni momento da qui in avanti potrebbe dire quando uscirà il primo s… -