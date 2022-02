Governo: Rosato, 'Draghi fa la differenza, non dimentichiamolo' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “L'arrivo di Draghi ha rivoluzionato la politica del nostro Paese. Lo ha fatto in politica interna tenendo unita un'ampia maggioranza, che malgrado distinguo e differenze che vediamo ogni giorno, segue una linea comune nelle decisioni importanti". Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Radio Leopolda. "Pensiamo a quello che sarebbe potuto accadere nelle piazze, in questo difficile anno di pandemia, se ci fosse stato il Paese diviso. Anche in politica estera Draghi ha fatto la differenza: il nostro Paese ha acquisito autorevolezza e questo vuol dire tante cose, non solo che l'Italia è diventata un interlocutore credibile, ma anche vantaggi per le nostre imprese e l'export”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “L'arrivo diha rivoluzionato la politica del nostro Paese. Lo ha fatto in politica interna tenendo unita un'ampia maggioranza, che malgrado distinguo e differenze che vediamo ogni giorno, segue una linea comune nelle decisioni importanti". Così il Presidente di Italia Viva Ettorea Radio Leopolda. "Pensiamo a quello che sarebbe potuto accadere nelle piazze, in questo difficile anno di pandemia, se ci fosse stato il Paese diviso. Anche in politica esteraha fatto la: il nostro Paese ha acquisito autorevolezza e questo vuol dire tante cose, non solo che l'Italia è diventata un interlocutore credibile, ma anche vantaggi per le nostre imprese e l'export”.

