Governo: Draghi, 'cambio metodo? Confronto e rispetto importanti, quello che serve si farà' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un cambio di metodo? "Bisogna chiedere anche all'altra parte... Noi intensificheremo" il Confronto "a partire dai prossimi giorni" e comunque "confrontarsi e rispettarsi è molto importante e su questo non c'è mai stato nessun dubbio nè da parte del Governo nè da parte mia. Tutto quello che è necessario e desiderabile per l'approvazione dei provvedimenti necessari e degli obiettivi del Pnrr per ok, il Governo e io stesso lo faremo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Undi? "Bisogna chiedere anche all'altra parte... Noi intensificheremo" il"a partire dai prossimi giorni" e comunque "confrontarsi e rispettarsi è molto importante e su questo non c'è mai stato nessun dubbio nè da parte delnè da parte mia. Tuttoche è necessario e desiderabile per l'approvazione dei provvedimenti necessari e degli obiettivi del Pnrr per ok, ile io stesso lo faremo". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Advertising

CarloCalenda : Bravo Draghi. Il giochino del partecipiamo al Governo, ci prendiamo i Ministeri, votiamo in CdM e poi ci dissociamo… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sottolinea come il governo #Draghi stia compiendo delle importanti scelte pol… - Corriere : «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia» - catemassa59 : RT @Curini: Questo post mi è stato censurato su Linkedin in quanto '#misinformation'. Ho chiesto un second look per capire dove era tale 'm… - GianandreaGorla : RT @catedago: Draghi è arrabbiato perché le commissioni parlamentari hanno votato in modo diverso dal governo su alcuni emendamenti, e min… -