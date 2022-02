Gf Vip 6 | Sophie Codegoni e Soleil Sorge commentano il provvedimento contro Alessandro Basciano e muovono una critica al programma

(Di venerdì 18 febbraio 2022)confrontano le differenze di comportamento delnei confronti di Delia Duran e. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, l’ex tentatore è stato mandato d’ufficio in nomination. Tale punizione nei suoi confronti è stata attuata dal, in quanto il ragazzo, nella giornata del 17 febbraio, è stato protagonista di due discussioni molto accese. Il primo atto vede protagonistie l’ex tronista. La scintilla della feroce discussione si è accesa durante uno scambio di commenti riguardanti la spesa., dopo essere stato più volte interrotto dalla, ha perso la pazienza ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge commentano il provvedimento contro Alessandro Basciano e muovono una critica al prog… - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge commentano il provvedimento contro Alessandro Basciano e muovono una criti… - infoitcultura : GF Vip. Sophie Codegoni ha scoperto tutto, l’odore rivoltante nella Casa ha un colpevole: 'È stato lui, - infoitcultura : Sophie Codegoni furiosa al GF Vip: 'Kabir l'ha fatta sul water, lo nomino' - infoitcultura : Gf Vip, la frase di Katia su Sophie dopo il provvedimento contro Basciano: i fan non lo accettano -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

Dopo, poi, è andato a dormire da solo senza la sua, con la quale ha discusso: 'Non si è ... GFSoleil Sorge sotto torchio, il motivo Anche Soleil Sorge , nella notte, ha pensato bene di ...I due sono stati separati dalla stessae da Barù che ha portato via Alessandro. casa del grande fratello Grande fratelloviolenzaDa quando Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha portato una ventata di energia e sensualità ... Basciano che le aveva raccontato dettagli hot su lui e Sophie. Ieri, invece, a ...mandato d’ufficio in nomination per avere risposto in maniera assai grave agli autori e avere continuato ad essere aggressivo nei confronti della fidanzata Sophie Codegoni ed essersi avvicinato ...