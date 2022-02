Advertising

ManuDagostino : RT @MediasetTgcom24: Tempesta Eunice su Gran Bretagna, venti a 200 Km/h sull'isola di Wight: è record #gb #isoladiwight #tempestaeunice ht… - Ticinonline : Venti a quasi 200 km/h, è un record storico #vento #wight #inghilterra #tempesta #eunice - MediasetTgcom24 : Tempesta Eunice su Gran Bretagna, venti a 200 Km/h sull'isola di Wight: è record #gb #isoladiwight #tempestaeunice… - iconanews : Gb, venti Eunice sfiorano 200/h su isola di Wight, è record - Tg1Rai : Temporali, mareggiate e venti a 150 chilometri all'ora. E' arrivata sul Nord Europa la tempesta '#Eunice', consider… -

Vento record sull'isola di Wight, all'estremo sud - ovest del Regno Unito, nel pieno della tempestaabbattutasi oggi oltre Manica. Lo rende noto il Met Office britannica, rilevando una raffica pari a 195 chilometri all'ora circa, ossia la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando ...' La gente vedrà significativi ritardi nei viaggi e tagli di corrente, quindi dovreste evitare di viaggiare se potete e rimanere a casa quando iraggiungono le velocità più alte ' . Un ...La tempesta Eunice (l'hashtag sui social per seguire il fenomeno è ... La gente è stata avvertita a legare gli oggetti nei loro giardini e l'allerta rossa riguarda venti feroci, che potrebbero far ...Milioni di britannici sono stati invitati a rimanere a casa dopo che il meteo office ha emesso un allarme rosso per venti fino a 160 chilometri orari portati dalla tempesta Eunice sull'Inghilterra ...