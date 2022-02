Due milioni con un 'gratta e vinci' da dieci euro, supervincita in tabaccheria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terni, la dea bendata bacia un giovane filippino. La vincita risale a quasi tre mesi fa. Il tabaccaio: ' Da allora è ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terni, la dea bendata bacia un giovane filippino. Lata risale a quasi tre mesi fa. Il tabaccaio: ' Da allora è ...

Advertising

fanpage : “Buttati via due referendum su cui erano stati raccolti 2 milioni di firme e che avrebbero garantito maggiore parte… - Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - sbonaccini : Superate dieci milioni di somministrazioni in @RegioneER Verso il 95% di vaccinati con una dose, raggiunto il 93%… - DomenicoNA1967 : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… - Lucia23670081 : RT @RomaNoGreenPass: #Thread 'Nei due anni di pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni' reci… -