Dio del Mare, un menù che cambia a seconda del pescato del giorno (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul litorale di Gallipoli, in provincia di Lecce, il ristorante, con annessa pescheria, offre pietanze cucinate al momento con ingredienti selezionati e freschissimi. Gallipoli, 18/02/2022 – “Ogni angulu te strata, ogni pizzu te ‘ stu “scoju”, n’c’è na pagina te storia, la ticimu cu l’orgogliu”. Questa frase, in dialetto salentino, si legge su una parete esterna del ristorante Dio del Mare a Gallipoli. “Ogni angolo di strada, ogni punta di questo scoglio è una pagina di storia. La raccontiamo con orgoglio”. Rappresenta il forte legame di questo locale con il territorio e la tradizione della cittadina conosciuta come la “Perla dello Jonio” che vive di turismo e di pesca. E al Dio del Mare ogni giorno si può gustare pesce fresco, appena preso. “È vero – conferma Giorgio Pianoforte, uno dei titolari – noi siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul litorale di Gallipoli, in provincia di Lecce, il ristorante, con annessa pescheria, offre pietanze cucinate al momento con ingredienti selezionati e freschissimi. Gallipoli, 18/02/2022 – “Ogni angulu te strata, ogni pizzu te ‘ stu “scoju”, n’c’è na pagina te storia, la ticimu cu l’orgogliu”. Questa frase, in dialetto salentino, si legge su una parete esterna del ristorante Dio dela Gallipoli. “Ogni angolo di strada, ogni punta di questo scoglio è una pagina di storia. La raccontiamo con orgoglio”. Rappresenta il forte legame di questo locale con il territorio e la tradizione della cittadina conosciuta come la “Perla dello Jonio” che vive di turismo e di pesca. E al Dio delognisi può gustare pesce fresco, appena preso. “È vero – conferma Giorgio Pianoforte, uno dei titolari – noi siamo ...

Advertising

Pontifex_it : I bambini soldato sono derubati della loro infanzia, della loro innocenza, del loro futuro, tante volte della loro… - CauseSanti : Soprannominato “Angelico” per la bontà del suo animo e per la bellezza dei suoi dipinti, Fra Giovanni da Fiesole fu… - Corriere : Compie 118 anni suor André, la religiosa più anziana del mondo: «Dio non mi lascia andare via» - _sck_ami : RT @hankerflorals: ma quindi quel completo arancione del tassista lo vedremo sabato a verissimo mio dio esplodo - LaBombetta76 : @Giustinianorex @mromani75 @MarcelloZeni Quindi siamo noi gli artefici del nostro destino: non Dio, non satana -