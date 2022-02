Catasto, 5 fatti sulla stangata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Poiché le indiscrezioni giornalistiche indicano anche il Catasto fra i temi trattati nella riunione del presidente del Consiglio con i capi delegazione della maggioranza nel governo, può essere utile ricordare come si sono svolti i fatti. 1. Il 30 giugno 2021 le Commissioni Finanze del Senato e della Camera hanno approvato – al termine di una lunga serie di audizioni sulla riforma fiscale – un “documento conclusivo” finalizzato a “fungere da indirizzo politico al governo per la predisposizione della riforma fiscale complessiva”. Nello stesso, a seguito di una trattativa politica fra i diversi gruppi parlamentari (e – evidentemente – di uno “scambio” fra gli stessi), la maggioranza convenne di non indicare il Catasto fra i temi da includere nella riforma fiscale. 2. Il 29 settembre 2021 il governo ha approvato e ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Poiché le indiscrezioni giornalistiche indicano anche ilfra i temi trattati nella riunione del presidente del Consiglio con i capi delegazione della maggioranza nel governo, può essere utile ricordare come si sono svolti i. 1. Il 30 giugno 2021 le Commissioni Finanze del Senato e della Camera hanno approvato – al termine di una lunga serie di audizioniriforma fiscale – un “documento conclusivo” finalizzato a “fungere da indirizzo politico al governo per la predisposizione della riforma fiscale complessiva”. Nello stesso, a seguito di una trattativa politica fra i diversi gruppi parlamentari (e – evidentemente – di uno “scambio” fra gli stessi), la maggioranza convenne di non indicare ilfra i temi da includere nella riforma fiscale. 2. Il 29 settembre 2021 il governo ha approvato e ...

