Caso Fontana, Gios durissimo: "Accusa chi l'ha aiutata a vincere" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, risponde alla campionessa di short track, Arianna Fontana, che aveva denunciato di essere stata costretta ad emigrare per potersi allenare in serenità Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente della Federghiaccio, Andrea, risponde alla campionessa di short track, Arianna, che aveva denunciato di essere stata costretta ad emigrare per potersi allenare in serenità

Advertising

361_magazine : #Pechino2022 esplode il caso #AriannaFontana - pasesp79 : RT @RaiNews: 'Arianna non mi rivolge la parola da mesi'. Il presidente della Federghiaccio parla del caso Fontana #Pechino2022 https://t.co… - Gigimangia104 : RT @RaiNews: 'Arianna non mi rivolge la parola da mesi'. Il presidente della Federghiaccio parla del caso Fontana #Pechino2022 https://t.co… - RaiNews : 'Arianna non mi rivolge la parola da mesi'. Il presidente della Federghiaccio parla del caso Fontana #Pechino2022 - _marcomontanari : Essere trattati come i comuni mortali è brutto-brutto -