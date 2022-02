Canalis | acrobazie in riva al mare | che spettacolo!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canalis acrobazie

Yahoo Finanza

Elisabettaha condiviso su Instagram il video del suo allenamento. L'ex velina si tiene in forma così!A Vanity Fair Elisabettaha invece confessato: "Dopo lefatte in macchina da ragazza, ora il posto più strano è il letto".E quale luogo migliore della spiaggia per dedicarsi ad esse? Sempre bellissima e impeccabile, Canalis si esibisce in acrobazie e prove di resistenza mentre indossa un completo sportivo zebrato.