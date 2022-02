Barcellona Napoli, che elogi per Zielinski: «Bello da vedere, campione vero» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli Zielinski è stato autore di una grande prestazione contro il Barcellona Non solo il gol, ma anche tantissime altre giocate di qualità quelle fatte da Piotr Zielinski in Barcellona-Napoli. E i quotidiani sportivi hanno elogiato la prestazione del polacco al Camp Nou. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo tra le fila azzurre con un 7 pieno. LA PAGELLA – «Queste sono le partite che consegnano i campioni veri. Piotr va a prendersi palla, imposta l’azione e la conclude alla grande. E tanta altra roba ancora. Bello da vedere nella casa del tiqui taka». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il centrocampista delè stato autore di una grande prestazione contro ilNon solo il gol, ma anche tantissime altre giocate di qualità quelle fatte da Piotrin. E i quotidiani sportivi hannoato la prestazione del polacco al Camp Nou. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo tra le fila azzurre con un 7 pieno. LA PAGELLA – «Queste sono le partite che consegnano i campioni veri. Piotr va a prendersi palla, imposta l’azione e la conclude alla grande. E tanta altra roba ancora.danella casa del tiqui taka». L'articolo proviene da Calcio News 24.

