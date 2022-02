Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 17 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - zazoomblog : Ascolti Tv di ieri 17 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - #Ascolti #febbraio #2021: #Access - tiscrivoquieora : La sera della super interazione spontanea in cucina,noi rimaste incollate alla tv perchè increduli. Gli autori l'i… - JJBell90 : RT @carmen_cupini: ?????? Soleil??@Barbara24367112Il @GrandeFratello ha perso gli ascolti ieri sera che soddisfazione ha fatto il 19,6 % fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi. Daytime Mattina Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 558.000 telespettatori con l'11.1% di share nella ...Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV Access Prime Time e preserale Su Rai1 Soliti Ignoti " Il Ritorno ottiene 5.390.000 spettatori con il 21.8%. ...La fiction con protagonista Luca Argentero sta battendo tutti i record di ascolti e la puntata andata in onda ieri ha doppiato il GF Vip di Alfonso Signori. E nel cast di Doc 2 c’è anche Giovanni ...Un periodo complesso per Spotify, che dopo aver acquisito – proprio ieri – Podsights e Chartable si ritrova ... essendo anche il podcast più ascoltato negli Stati Uniti (con una media di 11 milioni di ...