Arisa: “Io e Vito non siamo mai stati fidanzati” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arisa cerca di mettere a tacere il gossip e chi è curioso di sapere se sta ancora con Vito Coppola ma la riposta a La Repubblica spiazza tutti. Alla domanda se con Vito stava bene Arisa risponde che in realtà non sono mai stati fidanzati. Certo, non hanno magari avuto nemmeno il tempo di fidanzarsi, la loro storia d’amore è iniziata e terminata subito dopo Ballando con le Stelle. E’ durata davvero pochissimo ma sembrava anche che poi Arisa e Vito Coppola fossero tornati insieme, invece la cantante chiude l’argomento con una sola battuta. “Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati”. Arisa e Vito mai fidanzati E’ un modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022)cerca di mettere a tacere il gossip e chi è curioso di sapere se sta ancora conCoppola ma la riposta a La Repubblica spiazza tutti. Alla domanda se constava benerisponde che in realtà non sono mai. Certo, non hanno magari avuto nemmeno il tempo di fidanzarsi, la loro storia d’amore è iniziata e terminata subito dopo Ballando con le Stelle. E’ durata davvero pochissimo ma sembrava anche che poiCoppola fossero tornati insieme, invece la cantante chiude l’argomento con una sola battuta. “Mi sono trovata tanto con lui. Ma nonmai”.maiE’ un modo ...

