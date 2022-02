Accumulatrice seriale muore in incendio in casa a Milano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere un incendio divampato in un appartamento di Milano. Attorno alle 10 la polizia è intervenuta in via ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere undivampato in un appartamento di. Attorno alle 10 la polizia è intervenuta in via ...

Advertising

solo_Roby : L'accumulatrice seriale era una persona, comunque. - fl4arms : RT @StalkerAnsya: Per me il fatto che probabilmente da vecchia sarò un’accumulatrice seriale è tutto da attribuire a quella bestia di mia m… - ElisainTurin : 6. Sono un’accumulatrice seriale di figure di ??, in ogni ambito e situazione. Potrei quasi scriverci un libro. - EsterEz : @StalkerAnsya Mi sento di tranquillizzarti: lo faceva anche mia madre e lo odiavo, ma con gli anni è diventata lei… -