Zielinski e Ferran Torres, Barcellona-Napoli 1-1 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Napoli gioca da applausi un tempo e spaventa il Barcellona ma alla fine al Camp Nou l'andata dello spareggio di Europa League finisce 1-1. Apre Zielinski, chiude Ferran Torres su rigore in un secondo tempo dai ritmi bassi e dal finale con le tante occasioni per i blaugrana. Spalletti schiera dal 1? Osimhen che vince il ballottaggio con Mertens. La prima chance del Napoli è proprio del suo attaccante che scatta in campo aperto e prova a sorprendere sul primo palo senza successo Ter Stegen che devia in angolo. La risposta dei blaugrana è affidata ai nuovi acquisti di gennaio: Aubameyang salta Rrahmani e premia l'inserimento centrale di Ferran Torres che col destro però sbaglia completamente la misura. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Ilgioca da applausi un tempo e spaventa ilma alla fine al Camp Nou l'andata dello spareggio di Europa League finisce 1-1. Apre, chiudesu rigore in un secondo tempo dai ritmi bassi e dal finale con le tante occasioni per i blaugrana. Spalletti schiera dal 1? Osimhen che vince il ballottaggio con Mertens. La prima chance delè proprio del suo attaccante che scatta in campo aperto e prova a sorprendere sul primo palo senza successo Ter Stegen che devia in angolo. La risposta dei blaugrana è affidata ai nuovi acquisti di gennaio: Aubameyang salta Rrahmani e premia l'inserimento centrale diche col destro però sbaglia completamente la misura. ...

