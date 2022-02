Violenza sessuale di gruppo su giovane | 3 arresti nel foggiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Avrebbero convinto una donna a salire sulla loro auto, appena fuori da un locale di San Giovanni rotondo, in provincia di Foggia, e poi l’avrebbero violentata. Tre giovani, poco più che ventenni (due sono di San Giovanni Rotondo ed uno della vicina San Marco in Lamis), sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione della città dauna, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica. L’accusa è didi. Su di loro pendono gravi indizi di colpevolezza. Alla luce della ricostruzione dei fatti emersa in fase di indagini, i tre giovani, dopo aver trascorso amichevolmente alcuni momenti insieme alla vittima, appena conosciuta, avrebbero abusato di lei. In particolare, la sera del 27 gennaio scorso, ...

