Uncharted: Tom Holland è stato investito da una macchina 17 volte per uno stunt (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tom Holland è stato investito da una macchina 17 volte per una delle scene d'azione più pericolose di Uncharted. Tom Holland ha rivelato di essere stato investito da un'auto 17 volte durante un stunt acrobatico per Uncharted. L'attore inglese ha rivelato che l'esperienza è stata "molto dolorosa, ma molto gratificante" e che è stato un "momento di orgoglio" per lui. Come rivela la recensione di Uncharted, nel film al cinema da oggi, Tom Holland si misurerà con l'icona dei videogioco Nathan Drake in un'incredibile avventura alla ricerca di un tesoro nascosto che lo porterà in giro per il mondo. Ecco come ha commentato l'esperienza ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tomda una17per una delle scene d'azione più pericolose di. Tomha rivelato di essereda un'auto 17durante unacrobatico per. L'attore inglese ha rivelato che l'esperienza è stata "molto dolorosa, ma molto gratificante" e che èun "momento di orgoglio" per lui. Come rivela la recensione di, nel film al cinema da oggi, Tomsi misurerà con l'icona dei videogioco Nathan Drake in un'incredibile avventura alla ricerca di un tesoro nascosto che lo porterà in giro per il mondo. Ecco come ha commentato l'esperienza ...

Advertising

dj0rsky : Stasera vado al cinema col mio boy a vedere uncharted. Spero vivamente che sia degno quanto il gioco perché se no m… - _CallmeG_ : Ho paura di andare al cinema a vedere Uncharted e trovarmi circondata da ragazzine scatenate per Tom Holland - admaioralu : anche uncharted non scherza, perché tom holland in primo piano fa sempre bene - glooit : Uncharted dal Videogame al Cinema, Tom Holland e Neil Druckmann parlano del film leggi su Gloo… - uozzart : Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, il film Uncharted mixa elementi di… -