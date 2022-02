Una Vita, anticipazioni spagnole: la scomparsa di Antonito (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un nuovo appassionante intreccio terrà banco ad Una Vita durante le prossime puntate. Sotto i riflettori vedremo la famiglia Palacios che dovrà affrontare la partenza inaspettata di Antonito alla volta dell'Africa. Il giovane, però, prima di ritrovarsi in procinto di mettersi in viaggio, dovrà risolvere la difficile questione di salute della moglie Lolita. La donna, infatti, dopo aver visto il marito tra le braccia di Natalia, ha avuto un malessere e da allora la famiglia Palacios ha scoperto che la giovane è affetta da una gravissima malattia e che ha poco tempo ancora da vivere. Antonito, però, come raccontano le anticipazioni spagnole di Una Vita, non si rassegnerà a perdere la donna che ama e convocherà un luminare per sottoporre la consorte ad una cura sperimentale. Dal canto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un nuovo appassionante intreccio terrà banco ad Unadurante le prossime puntate. Sotto i riflettori vedremo la famiglia Palacios che dovrà affrontare la partenza inaspettata dialla volta dell'Africa. Il giovane, però, prima di ritrovarsi in procinto di mettersi in viaggio, dovrà risolvere la difficile questione di salute della moglie Lolita. La donna, infatti, dopo aver visto il marito tra le braccia di Natalia, ha avuto un malessere e da allora la famiglia Palacios ha scoperto che la giovane è affetta da una gravissima malattia e che ha poco tempo ancora da vivere., però, come raccontano ledi Una, non si rassegnerà a perdere la donna che ama e convocherà un luminare per sottoporre la consorte ad una cura sperimentale. Dal canto ...

