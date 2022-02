Ucraina, “più di 40 bombardamenti in poche ore. Temiamo soprattutto per i bambini”: il racconto dopo l’attacco all’asilo di Lugansk (Di giovedì 17 febbraio 2022) La tensione in Ucraina rimane altissima. Sul ritiro delle truppe russe posizionate ai confini le testimonianze sono contraddittorie e dopo un paio di giorni di calma apparente il rischio di un conflitto torna a fare paura. Ma al di là del timore di un’invasione su vasta scala, si sta nuovamente infiammando il Donbass. Nella regione orientale da 8 anni esercito ucraino e separatisti filorussi appoggiati da Mosca si fronteggiano in un conflitto che ha già provocato 14mila morti. E che in queste ore si sta intensificando pesantemente. Lo scambio di accuse è reciproco e non è facile districarsi nella propaganda mediatica utilizzata dalle forze in campo. Donetsk news agency, una delle principali fonti di informazione dell’autoproclamata repubblica indipendentista, riporta il danneggiamento di due abitazioni private che sarebbero state colpite questa mattina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) La tensione inrimane altissima. Sul ritiro delle truppe russe posizionate ai confini le testimonianze sono contraddittorie eun paio di giorni di calma apparente il rischio di un conflitto torna a fare paura. Ma al di là del timore di un’invasione su vasta scala, si sta nuovamente infiammando il Donbass. Nella regione orientale da 8 anni esercito ucraino e separatisti filorussi appoggiati da Mosca si fronteggiano in un conflitto che ha già provocato 14mila morti. E che in queste ore si sta intensificando pesantemente. Lo scambio di accuse è reciproco e non è facile districarsi nella propaganda mediatica utilizzata dalle forze in campo. Donetsk news agency, una delle principali fonti di informazione dell’autoproclamata repubblica indipendentista, riporta il danneggiamento di due abitazioni private che sarebbero state colpite questa mattina ...

