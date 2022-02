Tommaso Paradiso | la tracklist di “Space Cowboy”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA –ha annunciato ladell’album “”, il suo primo disco da solista in uscita venerdì 4 marzo. È inoltre disponibile su Amazon il pre-order dell’album autografato. Lacomprende: ‘Guardati Andare Via’, ‘Amico Vero’ (con un feat. che sarà presto annunciato), ‘Magari No’, ‘Lupin’, ‘La Stagione del Cancro e del Leone’, ‘’, ‘É Solo Domenica’, ‘Silvia’, ‘Tutte Le Notti’, ‘Vita’ e ‘Sulle Nuvole’. Durante la primavera il cantautore sarà in tour nei principali palazzetti italiani. Grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di, autore fra i più stimati della scena musicale italiana, “”, ...

Nel 2019 è uscito il primo album Stanza Singola conospite della title - track. Tra le collaborazioni eccellenti ricordiamo il duetto con Calcutta in Blue Jeans , singolo contenuto ...Non è una novità assoluta: negli anni recenti lo abbiamo visto fare da artisti come Negramaro ("Tutto può succedere"), Niccolò Agliardi ("Braccialetti rossi") o da, Levante, Mahmood ...Le dichiarazioni di Giusy Ferreri a Soundsblog nel corso dell'incontro con la stampa per la presentazione dell'album Cortometraggi.Tommaso Paradiso esordisce come regista ad aprile con il film "Sulle nuvole", il 4 marzo è fuori il suo album "Space Cowboy" ...