“Onyeka e l’Accademia del sole” | Will Smith e David Oyelowo produttori

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Deadline, conferma che Il candidato all’Oscar 2022(King Richard) e il due volte candidato agli Emmy(The Girl Before) sono entrati a far parte dell’adattamento cinematografico di Netflix del libro in uscita di T?lá Okogwuand the Academy of the Sun come. Di cosa parlaè il primo di una serie di libri per bambini dell’autore, giornalista ed educatore per la cura dei capelli, che viene pubblicato negli Stati Uniti e nel Regno Unito da Simon & Schuster a giugno. Racconta la storia di un’adolescente che scopre di avere dei poteri, per poi recarsi in Nigeria per saperne di più sulle sue origini. Lì, scopre una minaccia per la sua ritrovata comunità magica. Il libro Descritto come ...