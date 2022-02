Napoli, infortunio per due big: Spalletti in estrema difficoltà (Di giovedì 17 febbraio 2022) In casa Napoli bisogna fare di nuovo i conti con l’infermeria: due big fermi ai box per infortunio, Spalletti è in difficoltà. La squadra partenopea si trova al terzo posto in classifica dopo il pareggio contro l’Inter e la vittoria del Milan con gol di Rafael Leao contro la Sampdoria. Un week-end di Serie A che ha stravolto, momentaneamente, le posizioni al vertice. Tra le tre compagini, infatti, la differenza di punti è talmente labile che ad ogni giornata potrebbero variare i posti in cui si trovano. Luciano Spalletti perplesso durante Napoli-Inter (Getty Images)Un pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona che, ai più, sembra giusto per quello che si è visto in campo. Un primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti, un secondo in cui l’Inter ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 17 febbraio 2022) In casabisogna fare di nuovo i conti con l’infermeria: due big fermi ai box perè in. La squadra partenopea si trova al terzo posto in classifica dopo il pareggio contro l’Inter e la vittoria del Milan con gol di Rafael Leao contro la Sampdoria. Un week-end di Serie A che ha stravolto, momentaneamente, le posizioni al vertice. Tra le tre compagini, infatti, la differenza di punti è talmente labile che ad ogni giornata potrebbero variare i posti in cui si trovano. Lucianoperplesso durante-Inter (Getty Images)Un pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona che, ai più, sembra giusto per quello che si è visto in campo. Un primo tempo dominato dalla squadra di, un secondo in cui l’Inter ...

Advertising

GoalItalia : Paura per Fabian Ruiz, Anguissa infortunato Il Napoli esce incerottato da Barcellona ? - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, il punto sugli infortunati: le condizioni di Anguissa e Fabian dopo il match del… - MaQualeFrizione : RT @CozzAndrea: Gavi, Busi, Dembele, Dest: sub del Barça Nel Napoli fuori Lobo, Politano, Lozano e Anguissa per infortunio. La differenza… - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: Paura per Fabian Ruiz, Anguissa infortunato Il Napoli esce incerottato da Barcellona ? - CozzAndrea : Gavi, Busi, Dembele, Dest: sub del Barça Nel Napoli fuori Lobo, Politano, Lozano e Anguissa per infortunio. La di… -