Mascherine Ffp2, allerta per i bambini: cosa emerge (Di giovedì 17 febbraio 2022) Anche i bambini delle scuole primarie devono indossare la mascherina Ffp2 a scuola ma arriva la denuncia di Altroconsumo Sono due anni ormai che gli italiani hanno dovuto familiarizzare, sfortunatamente, con i dispositivi di sicurezza individuale, ovvero con le Mascherine. Prima dell'avvento del Covid nessuno si sarebbe mai immaginato di dover girare in strada con L'articolo proviene da Consumatore.com.

