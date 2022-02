Magia di Giuffrida al Grand Slam di Tel Aviv | un judo di cuore e di bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tel– Ci teneva ad essere la Capitana e così è stato. Ovviamente per meriti sportivi. Odette non smentisce le attese e non delude né se stessa né chi la segue con passione e affetto. Sale sul tatami nella nuova stagione olimpica verso Parigi 2024 e si prende il. Il colore è quello del sogno olimpico avverato a Tokyo, quando laha fatto bis di allori a cinque cerchi in bacheca, dopo l’argento di Rio 2016. Oggi pomeriggio l’azzurra ha conquistato il terzo posto aldi Telimponendo il suoe non mollando mai nelle eliminatorie. Il tatami l’ha di nuovo premiata per la sua dedizione, battendo la padrona di casa Gefen Primo. Gara non facile nel complesso per la Capitana. Ha superato per wazari la cubana Melissa Hurtado Munoz e poi ...