Green Pass, attenti alla truffa che arriva come sms sullo smartphone. L'avvertimento della polizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nelle ultime settimane vi è una nuova truffa che circola via SMS, quella che avverte gli utenti della clonazione del Green Pass. Nulla di tutto ciò che dice il messaggio è vero, è solamente un modo per rubare i dati personali. Ad avvertire del pericolo sono state le stesse forze dell'ordine. Green Pass: la nuova truffa per rubare dati privati Si sa ad oggi il Green Pass è lo strumento che vincola e regola qualsiasi attività quotidiana. È proprio su questo strumento che gioca la nuova truffa che sta sempre più circolando negli ultimi giorni. Si tratta di un messaggio inviato da un finto account del Ministero della Salute che avverte gli utenti della clonazione ...

