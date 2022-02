F1, Szafnauer è il nuovo Team Principal della Alpine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Otmar Szafnauer è il nuovo Team Principal della Alpine. L’annuncio è arrivato direttamente dalla scuderia francese di F1 che, contemporaneamente ha annunciato anche Bruno Famin come Direttore esecutivo. Il Ceo sarà Laurent Rossi: “Due professionisti degli sport motoristici di grande esperienza e riconosciuti, l’ambizione del Team di lottare per il campionato entro 100 gare dall’introduzione del nuovo regolamento”. Davide Brivio, entrato a far parte del Team nel 2021, continuerà invece a lavorare nel settore Giovani: “La sua impareggiabile capacità di identificare e sviluppare il potenziale giovane come Direttore dei progetti di espansione delle corse, supervisionando la partecipazione a tutte le categorie di corse, inclusa ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Otmarè il. L’annuncio è arrivato direttamente dalla scuderia francese di F1 che, contemporaneamente ha annunciato anche Bruno Famin come Direttore esecutivo. Il Ceo sarà Laurent Rossi: “Due professionisti degli sport motoristici di grande esperienza e riconosciuti, l’ambizione deldi lottare per il campionato entro 100 gare dall’introduzione delregolamento”. Davide Brivio, entrato a far parte delnel 2021, continuerà invece a lavorare nel settore Giovani: “La sua impareggiabile capacità di identificare e sviluppare il potenziale giovane come Direttore dei progetti di espansione delle corse, supervisionando la partecipazione a tutte le categorie di corse, inclusa ...

Advertising

thelastcornerit : F1 | Alpine: ufficializzato Szafnauer come nuovo team principal - - f1_notizie : L'Alpine ha annunciato che Otmar Szafnauer sarà il nuovo team principal #F1 - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Altri scossoni in Alpine: Szafnauer è il nuovo Team Principal, in arrivo Famin e nuovi ruoli per Brivio ? di Marco Collet… - sportface2016 : #F1, #Szafnauer è il nuovo Team Principal della #Alpine - P300it : F1 | Altri scossoni in Alpine: Szafnauer è il nuovo Team Principal, in arrivo Famin e nuovi ruoli per Brivio ? di… -