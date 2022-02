Draghi irritato dopo caso Milleproroghe. Premier da Mattarella: partiti con esecutivo o non si va avanti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Era un Mario Draghi "molto irritato" (definizione di un ministro) quello che questa sera ha accolto i capi-delegazione di governo a Palazzo Chigi per una cabina di regia "tutta politica" convocata d'urgenza. A causare l'arrabbiatura del Premier la notizia della débâcle notturna dell'esecutivo, andato sotto quattro volte nel corso dell'esame in commissione del Milleproroghe: con maggioranze a "geometria variabile" sono state modificate norme che riguardano, tra l'altro, il tetto del contante e l'ex Ilva di Taranto. Un campanello d'allarme che Draghi ha deciso di non ignorare, anzi di affrontare di petto, a maggior ragione alla vigilia di una seduta del Consiglio dei ministri che dovrà affrontare un tema sensibile come quello del caro-bollette. Per questo ha ridotto al minimo l'impegno a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Era un Mario"molto" (definizione di un ministro) quello che questa sera ha accolto i capi-delegazione di governo a Palazzo Chigi per una cabina di regia "tutta politica" convocata d'urgenza. A causare l'arrabbiatura della notizia della débâcle notturna dell', andato sotto quattro volte nel corso dell'esame in commissione del: con maggioranze a "geometria variabile" sono state modificate norme che riguardano, tra l'altro, il tetto del contante e l'ex Ilva di Taranto. Un campanello d'allarme cheha deciso di non ignorare, anzi di affrontare di petto, a maggior ragione alla vigilia di una seduta del Consiglio dei ministri che dovrà affrontare un tema sensibile come quello del caro-bollette. Per questo ha ridotto al minimo l'impegno a ...

Advertising

gparagone : Draghi va sotto 4 volte in commissione. Irritato coi partiti (??) ...si lamenta con Mattarella. La mia diretta di s… - Agenzia_Ansa : Fonti ministeriali, Draghi irritato: 'Garantite voti o non va' #ANSA - Gvandercoelen : RT @gparagone: Draghi va sotto 4 volte in commissione. Irritato coi partiti (??) ...si lamenta con Mattarella. La mia diretta di stasera: h… - SilverS45765830 : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: #DRAGHI, IRRITATO DAI VOTI CONTRO IL PARERE DEL GOVERNO DI QUESTI GIORNI, AVREBBE CHIESTO GARANZIE CIRC… - 87Marymary : RT @gparagone: Draghi va sotto 4 volte in commissione. Irritato coi partiti (??) ...si lamenta con Mattarella. La mia diretta di stasera: h… -