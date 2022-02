Covid oggi Vda, 49 contagi e zero morti: bollettino 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 49 i nuovi contagi da Covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio emergenza sale a 30.977. I positivi attuali sono 1746 di cui 1709 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 28.715, in aumento di 93 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.917 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 459.257. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemie ad oggi sono 516. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 49 i nuovidain Valle d’Aosta secondo ildi, 17. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle personeate da virus da inizio emergenza sale a 30.977. I positivi attuali sono 1746 di cui 1709 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 28.715, in aumento di 93 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.917 mentre i tamponi fino adeffettuati sono 459.257. I decessi di persone risultate positive alin Valle d’Aosta da inizio epidemie adsono 516. L'articolo proviene da Italia Sera.

