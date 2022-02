Claudio Simonetti | chi sono tutte le sue ex mogli e compagne

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è nato a San Paolo, in Brasile, il 19 febbraio del 1952, e oggi ha 70 anni. Quando aveva solamente 11 anni si è trasferito in Italia con la sua famiglia e si è iscritto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, studiando composizione e pianoforte. Lo conosciamo soprattutto per essere un compositore, arrangiatore, tastierista, produttore e creatore delle composizioni di colonnere horror. Il padre di, Enrico, ha il merito di avergli trasmesso la passione per la musica. Anche l’uomo, infatti, è stato un un pianista, compositore, conduttore televisivo, attore e umorista. Il musicista ha dovuto annullare il suo tour europeo nel dicembre del 2021 a causa del Covid.ha infatti contratto il virus e ha voluto annunciarlo così ai suoi fan, ...

Advertising

CorriereCitta : Claudio Simonetti, chi è il compositore: età, carriera, Goblin, figli, chi è la moglie, colonne sonore - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Claudio Simonetti ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #… - twittamiandrea : #OggiEUnAltroGiorno #17Febbraio Affetti Stabili Natalia Titova, Jessica Morlacchi, Pietro Masotti, Pierre e Chéri,… - altrogiornorai1 : Claudio Simonetti ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Simonetti

, il 19 febbraio compirà 70 anni. "Il mio lavoro mi conserva giovane, chi fa questo mestiere non va mai in pensione perché ha un progetto dietro l'altro". Il prossimo? "Con la mia ...DIRETTA/ Juve Stabia Catania (risultato finale 0 - 2): decide la doppietta di... diFranceschini) DIRETTA PICERNO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La ...Ci sarà anche Claudio Simonetti nella puntata odierna - giovedì 17 febbraio - di Oggi è un altro giorno. Il musicista nato in ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il compositore Claudio Si ...