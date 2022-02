Barcellona-Napoli LIVE 0-1 | decide un gol di Zielinski

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO SHOW - Barcellona-Napoli, si esulta al gol di Zielinski al Camp Nou - Ambro18196252 : Il rigore dato al Barcellona contro il Napoli è semplicemente ridicolo -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

Al Camp Nou va di scena l'andata del playoff tra: Spalletti recupera Osimhen, Juan Jesus sulla fasciaVOTITer Stegen 6Mingueza 6.5 Eric Garcia 5.5Piqué 5Jordi Alba 6.5Pedri 5.5F. De Jong 6Nico Gonzalez 5.5A. Traoré ...Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Europa League: post gara, mentre in campo ci saranno Atalanta e LazioNuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale coppe europee. Ci ...59' - FERRAN TORRES FA 1-1: dagli undici metri l'attaccante blaugrana spiazza Meret mettendo la palla alla destra del portiere azzurro. 57' - RIGORE PER IL BARCELLONA! Cross di Adama Traoré deviato le ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Barcellona-Napoli, gara valida per l’andata dei playoff di Europa League. 58' – Pareggia il Barcellona con ...